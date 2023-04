Sorpresa nelle liste elettorali Sull’Amiata scompare il simbolo dei Democratici

Sull’Amiata il Partito Democratico ha un problema di rappresentanza ed è emerso in questa ultima tornata elettorale. A Castell’Azzara si dice "vicino" alla lista Futura del candidato sindaco Marco Papalini e a Semproniano è completamente assente, come un anno fa a Roccalbegna. Sul caso però di Castell’Azzara dove il candidato Papalini ha più volte sottolineato l’anima civica della lista, Franco Ulivieri, commissario precostituente della locale sezione Pd ricorda: "Quella di Papalini è una lista civica, il Pd ufficialmente non l’appoggia ma ne condivide le idee. All’interno di Futura ci sono dei riferimenti di area civile, progressista e moderata". Cinque anni fa il centrosinistra amministrava il territorio di Semproniano, ora non solo il sindaco è di centrodestra ma il Pd è fuori dai giochi. "Sono convinto che dai momenti di crisi possano nascere delle opportunità – spiega Federico Badini coordinatore Pd della zona Amiata –. A Semproniano non abbiamo presentato una lista e questo ci deve essere da stimolo per lavorare fin da subito e creare una nuova fase per il futuro, evitando gli errori del passato. Ci tengo – prosegue - a ringraziare chi negli ultimi 5 anni si è sobbarcato il ruolo di opposizione non facendo mai mancare il suo contributo, già questo è un primo punto da cui ripartire". Il prossimo anno cinque Comuni amiatini andranno al voto e su questo Badini ribadisce: "Quello che dobbiamo dare ai cittadini è un progetto che risponda alla domanda: qual è il futuro dell’Amiata? – conclude –. Per farlo il Partito Democratico ha un’unica possibilità, cioè coinvolgere cittadini ed associazioni, ascoltare lavoratori ed imprese dell’Amiata. Da qui può nascere un percorso che dovrà essere comune a tutte le liste che sosterremo".

Nicola Ciuffoletti