Sorpresa in Consiglio comunale. Pii si dimette dall’assemblea per potersi candidare a Seggiano

Il Comune è in campagna elettorale ma tra i tanti dibattiti aperti ce ne è uno che riguarda la dimissioni di Samuele Pii, da consigliere di minoranza. Pii per cinque anni ha dimostrato di essere un consigliere attivo, propositivo nei confronti dell’assemblea consiliare e di portare idee e proposte. Le sue dimissioni in realtà sono legate alla candidatura al Consiglio comunale di Seggiano, nella lista guidata dal sindaco uscente Daniele Rossi, quindi un atto obbligatorio. Ieri, per pura formalità, Pii ha partecipato al Consiglio comunale anche se le dimissioni le ha rassegnate nei giorni che hanno preceduto la presentazione delle liste. "Le motivazioni delle mie dimissioni sono già state espresse – spiega Pii –. Sono servite per consentire la mia candidatura al Consiglio comunale di Seggiano". Il percorso di Pii rimane comunque abbastanza originale per il territorio amiatino: cinque anni fa si è candidato nella lista di Giovanna Longo, per cinque anni ha esercitato il ruolo di capogruppo di minoranza e ora si è detto pronto per un’altra avventura a Seggiano.

"Non sempre – spiega Pii – ci sono le condizioni migliori possibili per continuare le esperienze intraprese, e vista la proposta del candidato sindaco Daniele Rossi e visto anche la scelta di ripresentarsi con una lista civica e trasversale ho creduto che Seggiano potesse essere un ottimo laboratorio politico". Detto questo quindi nessuna frizione con la candidata di centrosinistra di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini. "Cinzia ha il mio pieno sostegno – prosegue – la mia candidatura al Consiglio comunale di Seggiano è stata condivisa con tutto il mio gruppo. l’idea è di distribuire le risorse e le competenze su tutto il territorio amiatino". Poi Pii conclude, spiegando il sua scelta. "Ho deciso di correre al fianco di Rossi perché mi ha convinto la mole di progetti che trovo che sia stimolante per Seggiano. Personalmente – conclude Pii – ho dei legami profondi con Seggiano". Insomma, benché le dimissioni di Pii facciano discutere, l’ex consigliere dice: "il mio è un atto legale e non politico", nessuna rottura con il centrosinistra locale.

Nicola Ciuffoletti