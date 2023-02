Soroptimist: "I bambini non sono dei tiri a segno"

L’ episodio accaduto in una scuola elementare, dove un bimbo è stato colpito da pallini sparati con una pistola ad aria compressa da un gruppetto di ragazzi, ha provocato la presa di posizione di Patrizia Nalesso, presidente del Soroptimist Grosseto. "I bambini non sono dei tiri a segno – dice –. Innanzitutto vorremmo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza alla famiglia grossetana il cui bambino è stato vittima di un’aggressione durante l’orario scolastico. È chiaro che ogni bambino ha il diritto di sentirsi al sicuro a casa, a scuola e nella comunità. La nostra associazione è nota sul territorio per le sue iniziative contro la violenza su donne e minori e ha tra i suoi progetti anche la sensibilizzazione contro il fenomeno del bullismo e cyberbullismo". Per fermare il comportamento violento e offensivo, gli adulti devono sostenere i bambini che cercano il loro aiuto. "Ci rivolgiamo alle autorità del Comune – conclude – alla dirigenza e corpo docenti perché con noi partecipino a un dibattito sul fenomeno del bullismo giovanile".