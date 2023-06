Soriano Anselmi e la sua breve vita ricca di arte

Domani saranno 36 anni dalla scomparsa del pittore Soriano Anselmi. Nato a Grosseto nel 1934 da Cesare e Geralda Vagheggini, intraprende la pittura da autodidatta, rifacendosi agli impressionisti francesi. Le sue opere, in cui la Maremma la fa da padrona, riscuotono subito un grande successo. Soriano dipinge direttamente sulla tela senza schizzi preparatori e, armato di cavalletto, lo si incontra tanto a Castiglione quanto davanti al duomo cittadino. Nel 1952 si trasferisce a Parigi, dove entra in contatto con celebri pittori, poi si sposta in Germania e torna in Francia. Rientrato in Italia, alterna la pittura al lavoro di carpentiere, con cui fa anche opere di bene, come il contributo alla costruzione della Casa Vacanze di Boccheggiano, voluta da Don Franco Cencioni. Di bell’aspetto, dai tratti nordici e molto gioviale, era facile incontrarlo seduto ai tavolini del bar Centrale di Grosseto a raccontare le sue esperienze all’estero. Sposato con Iolanda Rizzuto, dalla cui unione nascono Stefano, Mario e Cristina, Anselmi perde la vita in un incidente stradale in sella alla sua moto Guzzi la notte del 12 giugno 1987. Ma ancora oggi è vivo il piacevole ricordo di lui e delle sue opere.

Rossano Marzocchi