Sorano, Incontro per l'ospedale Petruccioli e la situazione dei medici di famiglia

In sala consiliare si parla di sanità. Domani alle 17 è in programma un incontro per parlare della nuova fase del progetto per l’ospedale di Pitigliano. L’iniziativa è aperta al pubblico ed è interessante per la cittadinanza partecipare, perchè sarà possibile comprendere quale sviluppo sia previsto per l’ospedale Petruccioli. L’argomento è molto caldo, più volte è rimbalzato alla cronaca e quotidianamente è all’attenzione dei cittadini del territorio.

Sull’ospedale il territorio chiede certezze, e lo stesso fanno anche gli amministratori locali. All’incontro di domani parteciperà Paolo Corradini, direttore ad interim del reparto di Medicina, e interverranno Cinzia Garofalo, direttore infermieristico dei pronto soccorso della Asl Toscana Sud Est, e Mauro Breggia, direttore del Dipartimento emergenza e urgenza del "Misericordia". L’incontro sarà introdotto dal sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni.

Il primo cittadino soranese, da sempre in prima linea per difendere e rilanciare il ruolo dell’ospedale di Pitigliano, in queste ultime settimane ha riportato all’attenzione dei media anche un altro importante e delicato tema che non riguarda l’ospedale ma che tocca i territori dell’area del tufo, cioè la difficile situazione dei medici di famiglia. A tal proposito il sindaco Vanni ha denunciato di recente la condizione di Sorano. A causa dei pochi medici presenti sul territorio, si stanno verificando disagi e difficoltà.