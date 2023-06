Sorano di nuovo senza copertura Tim

Sorano è, di nuovo, senza copertura della Tim. "È un disservizio che si ripete spesso" tuona il sindacoPierandrea Vanni. I disagi sono per le famiglie, per i lavoratori ma anche per gli anziani. "Pochi giorni fa – dice – sembra per un guasto che ha interessato telefonia mobile, fissa e internet sono rimasti bloccati per alcune ore i computer dell’ufficio postale, del distretto sanitario e della banche, nonché di privati". Non è certo la prima volta che questo disagio si ripete. "Nonostante le ripetute sollecitazioni dell’amministrazione ai gestori della telefonia mobile e fissa, in particolare Tim – dice Vanni –, per garantire servizi adeguati e per eliminare la mancanza di coperture in diverse zone, per esempio le frazioni di Castell’Ottieri e San Giovanni e una parte di Sovana non si registrano ad ora miglioramenti significativi". Poi il sindaco Vanni conclude. "Anzi si tratta di una situazione penalizzante che non è tollerabile".