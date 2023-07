"Soppresse tre corse degli autobus Il sindaco si attivi"

Meno autobus è sinonimo di meno collegamenti e questo va a penalizzare ulteriormente i territori di provincia. È il caso, ad esempio, del comune di Seggiano dove il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Gilberto Alviani spiega. "La comunicazione di Autolinee Toscane sulla soppressione da oggi di ben tre corse dei servizi autobus extraurbani che coinvolgono Seggiano ci preoccupa – ribadisce –. La sensazione è che il nostro comune e i nostri paesi da luoghi già di per sé considerati marginali diventino completamente isolati". Per Alviani, la paura è l’isolamento. "Leggiamo – afferma Alviani- che è stata soppressa la tratta delle 7.10 che dalla stazione Amiata viaggia fino all’autostazione di Arcidosso, quella delle 15.05 che da Arcidosso conduce a Seggiano e quella delle 15.30 che da qui va ad Arcidosso. Mi pare che si venga a creare un disagio non indifferente per gli utenti che hanno necessità di muoversi verso i comuni vicini e questo non va assolutamente bene". Alviani e la Lega sul tema non vogliono restare con le mani in mano. "Intanto chiederemo al sindaco Rossi di attivarsi – afferma il capogruppo di minoranza –. Non possiamo permettere che servizi pubblici pagati dal contribuente vengano soppressi senza una motivazione valida che non ci è stata fornita, peraltro in un periodo come quello estivo in cui oltre che gli utenti locali coinvolge anche i turisti". Poi Alviani ha attivato i collegamenti con i referenti della Lega che si trovano in Regione. "Allo stesso tempo ci attiveremo con il Consigliere regionale Andrea Ulmi – conclude – per capire come si possa intervenire a Firenze, visto che le modifiche e le soppressioni, dalla comunicazione che ci è giunta, coinvolgono diverse realtà della nostra provincia. Siamo convinti che se un servizio è ‘pubblico’ questo debba essere assicurato, indipendentemente dal numero di passeggeri o dal guadagno che ci fa sopra, altrimenti realtà come Seggiano saranno sempre più svantaggiate e rischiano di trovarsi completamente isolate".