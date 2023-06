"Sono stata violentata". Attivato il Codice Rosa, notte con molti punti oscuri

Grosseto, 30 giugno 2023 - Una telefonata al 112. I carabinieri che intervengono per sedare una lite tra un uomo e una donna. Che era scoppiata qualche ora prima. Poi arriva anche il 118 che trasporta la donna in ospedale a Grosseto e attiva il "Codice Rosa", ovvero il percorso di accesso riservato alle vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Teatro di una serata molto movimentata è stato un piccolo paese della provincia di Grosseto: protagonisti una donna, che non abita in provincia di Grosseto, e un uomo ultracinquantenne. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri che sono intervenuti, sembra che la lite tra i due sia scoppiata all’improvviso. La donna, da quanto si è appreso, sarebbe arrivata in Maremma per trascorrere un periodo di vacanza e aveva conosciuto quest’uomo. Pare che già la sera precedente avessero trascorso qualche ora insieme, ma nella notte fra mercoledì e ieri le cose sarebbero andate in maniera molto diversa.

Da una prima ricostruzione basata sul racconto della donna, sembra che l’uomo abbia tentato un approccio sessuale molto brusco e comunque non voluto dalla donna e da lì sarebbe iniziato l’acceso litigio. Ma sarebbe stato poi l’uomo a telefonare ai carabinieri chiedendo il loro intervento.

La donna è stata presa in carico dal personale medico che in base a quanto da lei raccontato ha deciso di attivare la procedura del "Codice Rosa" per le vittime di violenza. Al momento, però, non ci sarebbero denunce formali né dall’una né dall’altra parte. La vicenda, quindi, potrà avere contorni più chiari solo quando i carabinieri avranno potuto ascoltare la versione dei fatti resa dalla donna e quella dell’uomo.