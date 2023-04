Soldi per le famiglie in difficoltà Conad dona 10mila euro alla Caritas

Anche nel 2023 i supermercati Conad di Grosseto rinnovano il proprio impegno a sostegno delle famiglie in difficoltà donando come negli anni scorsi 10mila euro di alimenti alla Caritas Diocesana. Saranno gli stessi volontari di Caritas a ritirare 1000 euro di prodotti al mese a partire da aprile fino a novembre. A dicembre la donazione avrà un valore di 2mila euro e comprenderà anche dei prodotti natalizi. La prima consegna è già avvenuta nei giorni scorsi. In particolare, si tratta di prodotti a lunga conservazione come pasta, legumi, pelati, ma anche omogeneizzati e altri alimenti per bambini. "In questo momento di grande difficoltà per molte famiglie italiane, i supermercati Conad di Grosseto vogliono fare la loro parte – commenta Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto –consolidando il sostegno all’azione di Caritas diocesana sul territorio, che rappresenta un riferimento importantissimo per la parte più fragile e indifesa della città. Nella mission di Conad c’è una costante, che è la volontà di riservare attenzione al territorio in cui operiamo, in termini di servizi, di valorizzazione dei produttori locali". "Da parte di Caritas non c’è solo la gratitudine per questo sostegno continuativo che Conad ci offre e che per noi è preziosissimo – commenta Alberto Delporto, coordinatore dei servizi Caritas – ma è anche il segno di quella logica di rete che come Caritas cerchiamo sempre di perseguire e alimentare. Le donazioni non fanno solo bene al nostro magazzino, ma fanno bene anche al fatto che Caritas è un segno nel territorio, di una prossimità che la Chiesa esprime verso chi fa più fatica".