Soldi per il Cipressino. Sono in arrivo dalla Regione sessantacinque milioni di euro

"Una delle decisioni più importanti del mandato ispirata dalla Toscana diffusa e che punta alla modernizzazione infrastrutturale della Toscana". L’ha definita così il presidente della Regione Eugenio Giani la delibera approvata ieri dalla Giunta che fissa la procedura dei Fondi di sviluppo e coesione che in Toscana vale poco più di 1 miliardo di cui il 40% gestito dal ministro attraverso gli enti statali (Anas, Ferrovie, Autorità portuali) e il 60 per cento dalla Regione in concertazione con il Governo. "E’ il senso di una strategia di valorizzazione infrastrutturale della Toscana – ha detto Giani- che accanto al Pnrr e ai Fondi europei, è quella più estesa e forte e mi fa piacere – ha aggiunto- che come giunta l’abbiamo condivisa". Toccherà ora al ministero esaminare gli interventi in un tavolo che si concluderà con un accordo per la coesione fra il governo e la Regione. E veniamo al 60 per cento degli interventi che può gestire la Regione e che corrisponde a 683,5 milioni destinati alla realizzazione di opere che daranno alla Toscana una marcia più. Gli oltre 531 milioni che rimangono nascono dal passaggio in giunta e si concentrano sostanzialmente in opere infrastrutturali e mobilità. Dopo l’avvio dell’iter per il passaggio della strada da provinciale a regionale, nell’ultima giunta è stata approvata la delibera che stanzia 65milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e adeguamento del Cipressino, la via che collega l’Amiata a Paganico. La proposta è contenuta nell’elenco delle opere con cui la Regione impiegherà il Fsc (Fondo di Sviluppo e Coesione). "È una vicenda complessa che si trascina da molti anni" ha iniziato Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana che ha annunciato sui social l’approvazione della delibera che stanzia, tra gli altri, 65 milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada del Cipressino per la quale è stato avviato l’iter di passaggio di classificazione da provinciale a regionale a il passaggio in corso sarà risolutivo. "Si tratta di un’infrastruttura importante che richiede interventi articolati – chiude Marras – la Provincia, seppur con il supporto delle risorse messe a disposizione dal Cosvig, non può gestirli da sola. L’obiettivo è di programmare e realizzare nel minor tempo possibile le opere necessarie per dare al territorio una strada moderna e sicura che faciliti la percorrenza da e per l’Amiata".