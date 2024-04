Soldi al progetto sullo stile di vita. Il Far premia Massa Marittima

Saranno investiti 3 milioni di euro sul territorio maremmano per realizzare i 13 progetti di comunità che sono stati ammessi a finanziamento nelle aree rurali, da nord a sud della provincia di Grosseto, sul bando di Azione Specifica Leader-psr, Progetti di Rigenerazione delle Comunità. Si è conclusa la fase di accompagnamento del Gal Far Maremma sui primi 6 progetti finanziati e altri 7 sono in fase di accompagnamento verso la definizione di dettaglio. In tutto sono circa 90 i soggetti del territorio tra pubblici e privati impegnati in qualità di partner diretti e indiretti nella realizzazione delle attività. Premiato nel comune di Massa Marittima il progetto "Per un sano stile di vita: porte di comunità e turismo di confine" tra il capoluogo, Niccioleta, Tatti e Prata. L’obiettivo è la rigenerazione delle comunità del turismo rurale e la rigenerazione territoriale delle frazioni di Niccioleta, Tatti e Prata. Il progetto prevede la realizzazione di cartellonistica per un percorso di trekking urbano che collega le frazioni al capoluogo oltre ad una serie di interventi per riqualificare le infrastrutture ricreative e sociali delle frazioni. Il Comune di Massa Marittima, capofila del progetto, coordina e collabora con un partenariato composto dalla Misericordia di Prata, il circolo Arci di Tatti, la Cooperativa onlus Insieme attiva nella frazione di Niccioleta e il "Drago" delle Colline Metallifere. "Il bando nasce dal percorso di confronto intrapreso all’inizio del 2020 - spiega Fabrizio Pasquini, presidente del GAL Far Maremma – con l’obiettivo di elaborare una nuova modalità di progettazione, che mette le comunità al centro degli interventi Leader nelle aree rurali della Toscana".