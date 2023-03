Soldi a Skeep dal concorso "La magia del Sole"

Un contributo da 3.650 euro. E’ quello che il comitato provinciale di Grosseto della Uisp ha consegnato nei giorni scorsi all’associazione Skeep, ricavato del concorso letterario La magia del Sole, organizzato dal comitato di Grosseto nel ricordo di Maria Sole Marras, la sfortunata bambina portata via alla vita troppo presto da una terribile malattia. Alla cerimonia erano presenti Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto, Maria Teresa Ferrini e Alberto Barazzuoli, per Uisp Solidarietà, Isabella Sichi, Anna Bonelli, per l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto, Francesco Gentili per Banca Tema e Tema Vita, Enzo Orlandi e la vicepresidente Cristiana Pizzorno, per l’associazione Skeep. Hanno partecipato anche i rappresentanti degli istituti che hanno aderito all’iniziativa e Sebastiani e Nivio Fortini, in rappresentanza della giuria.