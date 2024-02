Società Dante Alighieri. Diritto di cronaca e regole da rispettare

"Il linguaggio dell’informazione: le regole da rispettare nel diritto di cronaca".

E’ questo il tema dell’incontro in programma domani alle 17 nell’Aula delle Colonne del Polo Universitario Grossetano, in via Ginori, a Grosseto, organizzato dal Comitato di Grosseto della Società Dante Alighieri in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano.

Ospite sarà Luca Mantiglioni, caposervizio della redazione cittadina de La Nazione e revisore dei Conti del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana. Quali sono le regole che si devono seguire per raccontare i fatti di cronaca? Ci sono parole, espressioni che la legge o il codice di deontologia professionale dei giornalisti vietano di usare? Sono queste le domande alle quali si darà una risposta parlando anche di libertà di stampa, norme sulla privacy, fake news e diritto all’oblio, focalizzando limiti, deroghe e interesse dei cittadini ad essere informati.

La partecipazione è libera e gratuita.