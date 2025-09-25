Soccorsi e preoccupazioni: "In ambulanza con rischio"

Un viaggio in ambulanza sotto la pioggia battente. Strade dissestate, novanta chilometri da percorrere, un paziente a bordo e un equipaggio con la paura negli occhi. Non per la propria incolumità, ma per la vita che trasportano. È da questa immagine che nasce l’appello di Emilio Celata, consigliere comunale di Pitigliano, al presidente della Regione Eugenio Giani. Una lettera aperta che non parla di politica, ma di persone. Di vite. Di comunità che resistono. In particolare l’area fra Pitigliano, Sorano e Manciano che vive da anni una situazione sanitaria sempre più complessa. Chi vive in questi borghi sa che ogni emergenza può trasformarsi in una corsa contro il tempo.

"Nel 2025 – scrive Celata – la fortuna non dovrebbe essere un elemento fondamentale di un viaggio in ambulanza". Ma lo è. E gli operatori lo chiamano, con un’amara ironia, "il viaggio della speranza". Celata non si rivolge al presidente Giani con toni polemici. La sua è una richiesta di attenzione, di ascolto, di presenza. È la voce dei piccoli comuni che troppo spesso si sentono lasciati ai margini. "Siamo i borghi che tutto il mondo ci invidia – scrive – quelli che praticano la restanza. Che non vuol dire solo rimanere, ma resistere. Scegliere ogni giorno di vivere qui, nonostante tutto".

Il timore, però, è che questa resistenza si trasformi in solitudine. "Non vogliamo vivere con la sensazione che tutto dipenda solo dalla nostra capacità di sopportare disagi e distanze – dice –. Abbiamo diritto a una sanità che non lasci indietro nessuno". Celata ricorda come la Toscana debba parte della sua identità proprio a questi piccoli centri, "che non sono grandi bacini elettorali, ma affrontano gli stessi problemi delle città: urgenze sanitarie, disagio giovanile, solitudini che chiedono ascolto. Oggi chi resta ha bisogno di sentirsi riconosciuto. I nostri ospedali non possono essere gusci vuoti. La salute non può dipendere dai chilometri percorsi in una notte di pioggia. Presidente Giani, noi restiamo. Ma chi resta ha bisogno di sapere di non essere dimenticato". Un messaggio semplice, ma potente. La richiesta di dignità e vicinanza da una terra che continua a credere nel suo futuro, ma chiede che quel futuro non sia una corsa contro il tempo.

Nicola Ciuffoletti