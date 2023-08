Soccorrono una donna Cadono e si feriscono

Vanno a soccorrere un’agente della Polizia municipale che era caduta dallo scooter e cadono a loro volta: uno di loro se la cava con una contusione al ginocchio, mentre l’altro nella caduta ha battuto la testa sull’asfalto e all’arrivo dei soccorritori era piuttosto confuso, per cui – per precauzione – è stato fatto arrivare "Pegaso" affinché lo trasferisse nell’ospedale "Le Scotte" di Siena. Le sue condizioni, in ogni caso, non sembravano destare particolari preoccupazioni.

Tutto è accaduto intorno alle 17 di ieri a Castiglione, a Val delle Cannucce. Un’agente della Polizia municipale alla guida di uno scooter è caduta e due turisti che avevano assistito alla scena si sono avvicinati per aiutarla, ma sono scivolati entrambi. Mentre uno lamentava poi solo dolore al ginocchio, l’altro – 73 anni – aveva battuto la testa. E’ stato allertato "Pegaso" che è atterrato nel campo di calcio "Valdrighi" dove lo ha caricato e portato a Siena. La donna agente, invece, è stata portata al Pronto soccorso del Misericordia.