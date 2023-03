Sniffa in chiesa Sessantenne identificato Segnalazione e denuncia

È stato identificato un sessantenne, molto conosciuto nel comune di Orbetello, l’uomo che, all’interno di due differenti chiese, si è ripreso con il telefonino mentre inalava una sostanza bianca polverosa, possibile stupefacente del tipo cocaina "proferendo minacce ai danni dell’edificio stesso". È quanto spiegano i carabinieri in merito ai due video circolati, su alcune piattaforme social, negli ultimi giorni, dove si vedeva l’uomo riprendersi, in due diverse occasioni, mentre si trovava dentro una chiesa e "sniffava" polvere bianca sopra una panca della chiesa. Un gesto che ha fatto il giro del web creando disagio nella comunità. A seguito di questi episodi la compagnia carabinieri di Orbetello precisa di "aver proceduto ad attivare immediate indagini sul caso, identificando in breve il soggetto protagonista di detti video, un uomo di circa 60 anni noto nel comune lagunare".

I militari "informeranno la Procura" di Grosseto per i reati di minaccia e offese a una confessione religiosa mediante vilipendio. L’uomo sarà anche segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti". I messaggi dell’uomo che sono comparsi sui social, sono stati protagonisti anche de "La Zanzara", la trasmissione satirica in onda su Radio 24. Il conduttore, Giuseppe Cruciani, ha anche dichiarato di conoscere l’uomo. "E’ stato già ospite di questa trasmissione – ha detto Cruciani – io l’ho pure bloccato perché rompeva. E’ un uomo che si definisce anarchico e ne dice di tutti i colori della chiesa". Cruciani ha aggiunto che nel video si vede come l’uomo "pippa la cocaina, poi bisogna vedere se è vera o finta" e che sa "che adesso rischierà una denuncia per vilipendio alla religione". L’uomo è intervenuto alla trasimissione inviando due messaggi audio in cui dice che "non era "cocaina: l’ho fatto soltanto per esibizionismo".

Sempre in un altro audio si sente l’uomo che "piega il motivo della diffusione del video: "L’avevo mandato a qualche amico e poi alla fine mi hanno tradito. Tutto qui". Il video è stato condiviso in moltissime chat, arrivando anche nei telefoni di tantissimi orbetellani. Il fatto ha raggiunto proporzioni gigantesche, tale da sfociare anche in alcune trasmissioni nazionali. Gesti che, invece di condivisioni e risate, andrebbero cancellati o meglio bloccati.