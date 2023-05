"Smart Village" Aiuti alle aziende

Il progetto "Santa Fiora Smart Village" rappresenta una grande opportunità di sviluppo. Con questo progetto il Comune ha vinto il Bando Borghi del ministero della Cultura e adesso ci sono importanti opportunità per le aziende del territorio. Per questo, sabato a partire dalle 17 al teatro Camilleri sarà presentato il bando pubblico Imprese Borghi, a sostegno delle iniziative imprenditoriali nei piccoli borghi destinatari di finanziamenti Pnrr per la rigenerazione culturale e sociale. Adesso, per chi decide di investire a Santa Fiora, il ministero ha messo a disposizione 843.477 euro complessivi, per contributi che possono arrivare fino a 75 mila euro per ogni domanda. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit ed enti del Terzo settore.