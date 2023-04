"Smart Future Academy", ci siamo

Arriva domani la terza edizione, per il territorio di Grosseto e Livorno, di "Smart Future Academy", il grande evento online dedicato all’orientamento dei giovani, promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno insieme agli organizzatori di Smart Future Academy. L’evento Speciale Digitale Maremma e Tirreno 2023 Online mira a valorizzare le professioni del futuro appartenenti al mondo digitale e a far conoscere ai giovani studenti nuovi settori in espansione. "L’avanzamento nel campo digitale rende la nostra società una moderna community sempre in crescita, in cui è possibile beneficiare di molti vantaggi che mirano, non solo alla crescita comune, ma anche a quella personale" - spiega Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy, "la digitalizzazione è anche uno strumento indispensabile che serve a garantire la veridicità delle informazioni, la partecipazione comune e la scelta delle proprie decisioni assumendosi ogni tipo di responsabilità". "Le Camere di commercio sostengono da anni attività di orientamento alle scelte di studio e lavoro, per promuovere e sostenere un crescente collegamento tra scuola e mondo del lavoro. – commenta il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda – Il nostro obiettivo è quello di colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e favorire l’inserimento professionale dei giovani. Le imprese, infatti, sono spesso alla ricerca di profili professionali che non riescono a trovare, a fronte di una disoccupazione giovanile ancora importante". Gli speaker, coinvolti in un dialogo attivo con i ragazzi, offriranno agli studenti il racconto delle proprie esperienze e del percorso formativo, che li ha portati a diventare eccellenze nel loro settore di riferimento. I giovani potranno fare domande agli speaker e confrontarsi con loro sulle grandi tematiche del futuro, per comprendere meglio i propri sogni e il percorso che li porterà a realizzarli. Tra di loro ci saranno figure professionali come content creator, digital strategist, digital promoter e Ceo di importanti start-up. Il programma della mattinata inizierà alle 9 con i saluti istituzionali del Presidente Riccardo Breda.