Smantellate dall’Arma due piazze della droga

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Grosseto, i Carabinieri di Gavorrano e Follonica hanno smantellato di recente un altro bivacco destinato allo spaccio di stupefacenti a Gavorrano. I militari hanno raggiunto una vasta area che si trova a Collacchie dove c’erano elementi riconducibili ad un accampamento utilizzato per lo smercio di droga. Sul posto c’erano infatti tende e batterie da auto, verosimilmente utilizzate fino a poche ore prima, oltre ovviamente a numerosi rifiuti prodotti da chi utilizzava il bivacco come scarti di cibo, rifiuti. L’area è stata bonificata che come altri piccoli angoli di bosco. A Scarlino, in una zona impervia che si trova in prossimità della strada provinciale 60, è stato trovato, occultato tra la vegetazione, un involucro contenente 500 grammi di hashish, che avrebbe fruttato agli eventuali spacciatori un guadagno di circa 5000 euro. Lo stupefacente, in questo caso, viene come richiesto dalla legge, esaminato tramite test di laboratorio e poi distrutto.