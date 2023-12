"Smaltiamo il panettone". In 60 alla Run&Music

"Smaltiamo il panettone". E’ questo il titolo della corsa non competitiva, la seconda edizione di Run&Music che si è svolta a Follonica il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Cinque chilometri di corsa sul lungomare, corsa patrocinata dal Comune, con la collaborazione di Atletica Follonica, Rivellino Piombino e la Croce Rossa. Sessanta gli atleti che hanno partecipato alla kermesse in una giornata che aveva una doppia valenza: trascorrere qualche ora all’aria aperta e fare attività fisica per cercare di bruciare le calorie accumulate nei giorni di festa. "La manifestazione è riuscita – ha detto Claudio Guccini dell’Atletica Follonica – grazie anche ad un’ottima organizzazione. C’è stata anche una buona partecipazione anche per quella che non era una vera e propria gara, ma un’occasione per stare insieme in questi giorni di festa". C’è stato dunque che chi ha corso, ma anche chi ha solo camminato. Perchè l’importate era infatti "smaltire il panettone".