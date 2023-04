"Situazione Venator Se ne parli in Consiglio"

Consegnata al protocollo la richiesta a firma di Fiorenzo Borelli come capogruppo Lista Civica Massa Comune, Daniele Brogi per la Lega e Marco Mazzinghi (Massa Comune) la richiesta di un consiglio comunale sulla Venator. I tre consiglieri comunali, intendono portare alla massima assise di governo del comune la vicenda della Venator e chiedono al sindaco "la possibilità di far partecipare alla seduta gli amministratori regionali e il sindaco di Scarlino, le parti sociali e ai lavoratori della Venator". La richiesta viene avanzata tenendo presente dell’importanza che "l’impianto riveste per l’economia del comprensorio e per i livelli occupazionali che includono numerosi lavoratori del nostro comune e dei comuni limitrofi" affinché "sia data corretta informazione al Consiglio Comunale e siano assunte in merito posizioni pubbliche da parte dello stesso Consiglio". Richiesta fatta in accordo anche con altri gruppi politici che, anche se non presenti in consiglio ovvero Pci, Italia Viva, Azione e FdI.