"Sistemi complessi", ne parla Cencetti

In occasione della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" il Museo di storia naturale e la biblioteca comunale "Badii" di Massa Marittima hanno organizzato insieme una giornata dedicata al tema, con la partecipazione di una giovane e promettente scienziata, la fisica teorica Giulia Cencetti (nella foto) che parlerà dei sistemi complessi. L’appuntamento è per oggi: alle 10.30 la dottoressa incontrerà gli studenti della scuola superiore di Massa Marittima nei locali della biblioteca comunale massetana e il pomeriggio, alle 17, sarà ospite del Museo di storia naturale della Maremma. L’ingresso all’evento è gratuito.

"Cos’hanno in comune città, formicai, società, pandemie, fenomeni atmosferici, stormi di uccelli, social network, ecosistemi e cervelli? – ci chiede la dottoressa Cencetti –. Sono tutti sistemi complessi. Sono esempi in cui un insieme di molti elementi che interagiscono in modo non banale tra di loro fa emergere un fenomeno globale, osservabile dall’esterno, un fenomeno che non sarebbe stato possibile prevedere a priori, che non dipende solo dalle proprietà dei singoli, ma da come questi interagiscono nell’insieme. Un sistema complesso non si può capire osservandone i singoli elementi, si deve fare un passo indietro e osservarlo nella sua interezza".