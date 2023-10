"Sistema Salute". L’Asl Sud Est entra nell’élite

L’Asl Toscana Sud Est si è aggiudicata ben due premi in occasione del "Forum Sistema Salute" di Firenze: il secondo posto, tra le aziende sanitarie pubbliche, allo Smart Hospital Award, e il terzo posto nella categoria Sanità Territoriale DM 77 con il progetto Jadecare. "È per noi motivo di grande soddisfazione – ha commentato il direttore generale Antonio D’Urso (nella foto) – essere premiati nuovamente al Forum della Salute di Firenze. Due premi di grande valore. Il premio Smart Hospital riconosce e valorizza le aziende del sistema sanitario pubblico e privato che si sono distinte per la gestione energetica, intelligente e sostenibile delle loro strutture ed il lavoro fatto in sud est in questi anni da sempre va in questa direzione" Questo premio è stato ideato in collaborazione con la Federazione Italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Il premio è rivolto non solo alle aziende del sistema sanitario, ma anche alla filiera dei fornitori, incluse le aziende farmaceutiche e quelle fornitrici di servizi e prodotti, che abbiano adottato e implementato politiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance o sviluppato progetti e azioni di efficientamento energetico e di gestione intelligente di strutture sanitarie. "L’Asl Sud Est – aggiunge Giorni – ha realizzato negli anni importanti opere di efficientamento energetico. Tra I più significativi: impianti di cogenerazione, impianti fotovoltaici, riqualificazioni centrali frigorifere. Riqualificazione centrali termiche, telecontrollo, sostituzione dei corpi illuminanti vetusti con nuovi corpi illuminanti a led. Inoltre abbiamo approvato un Piano di Efficientamento Energetico 2023-2028 nel quale si prevede di investire 18milioni in 5 anni.