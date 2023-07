Sinistra Ritrova l'Unità, Vivarelli Colonna Pronto a Dedicare una Via ad Almirante

Alberto Celata

Tutto nuovo sul fronte della sinistra. Dopo anni di litigi e polemiche sembra che la sinistra abbia riscoperto l’unità, ovvero abbia scoperto che il centrodestra, ma va, può essere un avversario comune. Il "miracolo" in questo senso l’ha fatto il sindaco Vivarelli Colonna che vuole dedicare una via ad Almirante. E allora succede che Daniele Gasperi (Pci Colline Metallifere) elogi pubblicamente, dopo tante critiche, il sindaco Dem di Massa Marittima, Giuntini, per aver accolto la mozione della falce e martello sulla vicenda Almirante. Insomma ci sta che Vivarelli Colonna prima di via della Pacificazione possa realizzare via de "L’Unità".