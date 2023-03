Sinistra italiana ha scelto "E’ l’ora della responsabilità sosteniamo Stefania Ulivieri"

di Roberto Pieralli

"E’ il momento delle responsabilità". Nicola Menale, segretario comunale di Sinistra Italiana ha aperto con questo annuncio l’incontro di ieri mattina, togliendo il velo e sciogliendo ogni dubbio, sulla scelta del suo partito in vista delle Amministrative di metà maggio: Sinistra Italiana starà con Stefania Ulivieri (Pd). Una scelta che scaturisce da tutta una serie di valutazioni che "partono – come ha sottolineato Menale – da un rinnovamento di immagine che ci vedeva divisi, (il riferimento è al Pd, Ndr.) e adesso uniti". "Alcune critiche del passato ovviamente restano – ha proseguito Nicola Menale – ma ora annunciamo che Sinistra Italiana appoggerà la candidatura di Stefania Ulivieri". Poi il segretario di Sinistra Italiana ha fatto riferimento all’originaria candidatura di Bartolozzi, che ha poi deciso di fare un passo indietro proprio per favorire la candidatura di Stefania Ulivieri che "consente al Centrosinistra la grande possibilità di riunirsi a Gavorrano dopo tanti anni". E infatti l’appuntamento di ieri era atteso soprattutto per conoscere gli sviluppi di una situazione che era fatta di sussurri su una coalizione che ora vedrà insieme Pd, Sinistra Italiana, Azione e Italia Viva, mentre da parte del Psi, che comunque siede al tavolo delle trattative, debbono essere sciolte le ultime riserve. Tra le sorprese di questa tornata elettorale c’è anche il grande ritorno sulla scena politica gavorranese dell’ex sindaco, Massimo Borghi.

"Mi metto a disposizione – ha detto Borghi – per un progetto importante per la comunità gavorranese. Ho fatto una scelta di vita dopo quello che mi era accaduto". Poi tocca un tasto delicato, quello di alcune battaglie, che politicamente gli sono costate care. "Nelle mie intenzioni c’è la volontà di far nascere, e sarà inserito nel programma elettorale, un Centro per lo studio contro la mafia, contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa e contro il gioco d’azzardo". "Abbiamo fatto una scelta importante – ha detto Patrizia Scapin –.Abbiamo compiuto un percorso al nostro interno con una decisione di responsabilità per la nostra comunità gavorranese". Da parte della Scapin un passaggio determinante, a suo parere, ha caratterizzato la volontà di stare con la Ulivieri. "Pur essendo all’opposizione abbiamo votato a favore del bilancio ai tempi del Covid ed abbiamo dato la nostra partecipazione all’interno di Gavorrano Solidale, segno di grande responsabilità. Le nostra attenzioni sono indirizzate alla risoluzione die problemi di anziani, bambini, immigrati e i disabili". Ma chi entrerà in lista? " I nomi per ora sono top secret – ha detto il segretario Menale – ne parleremo con l’intera coalizione".