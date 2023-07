Sindaco polemico Aggressione in centro "Asl e Procura dove sono?"

"Ormai la città di Grosseto è sotto scacco. Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto?". E’ arrabbiato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna dopo l’ennesimo atto di violenza in centro storico. E lo dice sui social, riferendosi all’uomo bloccato dalla Polizia municipale mentre brandiva un bastone (poi denunciato per lesioni aggravate, ma non arrestato). "Ha colpito una persona alla testa – ha detto il sindaco – per fortuna senza gravi conseguenze. ma è pericoloso, potrebbe farlo ancora. Si tratta della stessa persona fermata la settimana scorsa in via Roma, quando fu devastato anche un negozio. Questa persona non è abbastanza matta per la psichiatria per essere sottoposta ad un Tso e non è nemmeno così delinquente da giustificarne l’arresto". La Asl, ma anche la Procura di Grosseto, sono le due istituzioni chiamate in causa dal sindaco: "Se la Magistratura si muove – ha detto – in che modo lo fa? Perchè quel ragazzo è ancora libero? Quando ho colpa di qualcosa, mi assumo la mia responsabilità, ma in questo caso non posso accettare di essere sbeffeggiato dal silenzio e dalla ignavia di chi deve prendere decisioni. Chi occupa posti di rilevanza deve avere l’onere della decisione. La Magistratura, la Asl, i servizi sociali. Non esiste che la nostra città sia ostaggio di situazioni come queste". Pronta la replica di Maria Navarro, il Procuratore capo della Repubblica di Grosseto. "Mi preme evidenziare che il reato che sarebbe stato commesso dal soggetto di cui si parla è lesioni lievi aggravate dall’uso di un bastone. Reato che non consente alla legge l’adozione di alcuna misura cautelare – spiega Maria Navarro –. Soltanto in caso di arresto in flagranza di competenza delle Forze di polizia, che in questo non c’è stato, è possibile per la Procura richiedere l’applicazione di una misura coercitiva e non custodiale, ossia diversa dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari. Sono pertanto infondate le doglianze espresse dal sindaco di Grosseto sulla mancata adozione di iniziative da parte della Procura".

Poi Maria Navarro chiude: "Concordo con il sindaco sulla necessità di adottare per la tutela dei cittadini leggi più rigorose che consentano alla Magistratura di poter intervenire più efficacemente".