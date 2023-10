"Sindaco, la partecipazione non è a giorni alterni"

"Nei giorni scorsi ha promosso pubblicamente una proposta di legge di iniziativa popolare, invitando i cittadini a recarsi a firmare in Municipio. Eppure la sua Amministrazione, a distanza di un anno, non consente a ben sei proposte di deliberazione di iniziativa popolare, promosse da alcune associazioni e sostenute da oltre 600 firme di elettori grossetani che si sono recati a firmare in quello stesso ufficio, di essere discusse e votate". Inizia così Matteo Della Negra, primo firmatario della petizione. "Non risponde nemmeno a una petizione indirizzata e sostenuta dalle firme di 550 grossetani sulla richiesta di attraversamenti pedonali su via Castiglionese – aggiunge Della Negra –. Perciò come può invitare la popolazione a partecipare chi per primo non rispetta la partecipazione della popolazione? Come può un’Amministrazione chiedere il rispetto della legalità ed essere credibile se essa stessa non rispetta né i regolamenti comunali, né la legge nazionale, producendo un grave impedimento alla partecipazione dei cittadini invece di promuoverla?". Poi chiude: "Ritengo grave che il segretario generale Cucinotta, attraverso una personale interpretazione della normativa, citando norme in modo inesatto, poiché non riportano quanto da lui asserito, e arrogandosi pareri che secondo la normativa spetterebbero agli organi politici, Consiglio e Giunta, abbia inizialmente dichiarato inammissibili 4 delle 6 proposte popolari.Solo in seguito all’interessamento della Prefettura, contattata dalle associazioni, Cucinotta ha parzialmente rivisto i suoi pareri, ammettendo alcune proposte all’istruttoria degli uffici".