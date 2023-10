Vivarelli Colonna contestato: il sindaco di Grosseto al presidio in difesa dell’aborto

Grosseto, 28 ottobre 2023 – Animi accessi in piazza Dante durante il presidio dell’associazione "Libera di Abortire" quando a parlare è stato il sindaco Vivarelli Colonna, peraltro invitato dagli organizzatori.

"C’è stata una coalizione di forze contro di me – ha detto – sono stato minacciato. Non ho mai messo in dubbio la libertà di aborto, infatti non sono antiabortista. Non voglio limitare nessun diritto acquisito. Non voglio imporre nulla alle donne".

Ma dalla piazza si è levata una voce: "Non è suo diritto invitare la cittadinanza a firmare la legge da lei firmata, siamo stufe degli uomini che decidono per le donne".

Immediata la risposta del sindaco, mentre si levavano proteste e fischi. "Sapevo a cosa andavo incontro venendo in piazza – ha detto il sindaco – . Non ho mai detto di essere contro l’aborto, ribadisco che il mio intento è sempre stato quello di accendere i riflettori sulla legge 194. Sono lieto di avere espresso democraticamente il mio punto di vista, nonostante la contestazione. Ma penso sia il momento di discutere insieme e approfondire i documenti, al di là dei giochi di parte e oltre i pregiudizi che pompano l’aria nei polmoni e favoriscono fischi che riecheggiano nel vuoto".

Ma tantissime sono state le persone e le associazioni che hanno partecipato al presidio. "Mi sono interrogata sul fatto che, secondo qualcuno, noi donne saremmo da educare e accompagnare e rendere consapevoli su certe decisioni – afferma Claudia Rampiconi della Commissione Pari opportunità, che prosegue – è un modo paternalistico di dirmi che io da sola non capisco ciò che sto facendo".

Intervenute anche Giulia e Giovanna di Radicali italiani e Liberi di Abortire. "Un tempo – dice Giulia – dicevamo l’utero è nostro e lo gestiamo noi, oggi dobbiamo dire invece che il consenso è nostro e lo decidiamo noi. Vogliamo consegnare al sindaco una proposta di legge di autodeterminazione". "Il diritto alla salute si esprime anche con il diritto all’aborto. Nessuno chiede ad un uomo se è consapevole di operarsi a una gamba – dice Giovanna – mentre a una donna si chiede se ha coscienza di decidere per sé". Presente anche Carlo De Martis (Grosseto Città Aperta). "Condividiamo la necessità – ha detto – di superare le restrizioni nella scelta di interruzione di gravidanza. Il là lo ha dato il sindaco, autore di dichiarazioni inaccettabili e superficiali. La pretesa di introdurre l’obbligo del medico che faccia ascoltare il battito del feto è indecente, è una violenza inaudita. Induce al senso di colpa. Siamo contenti che il sindaco sia venuto alla manifestazione, ci auguriamo possa avere una cognizione migliore del tema".