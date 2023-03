Fischi al sindaco di Grosseto: cos’ è successo durante il ricordo dell’eccidio nazifascista

Il sindaco di Grosseto durante la commemorazione

Grosseto, 23 marzo 2023 – Centinaia di persone e fischi al sindaco Vivarelli Colonna, (costretto a interrompersi per poi riprendere il suo discorso), ieri mattina alla commemorazione di Maiano Lavacchio in ricordo degli undici martiri d’Istia, che, renitenti alla leva, furono fucilati dai nazi-fascisti. Una commemorazione che, inevitabilmente, è stata influenzata dalla decisione, presa alcuni giorni fa dalla giunta Vivarelli Colonna, di dedicare una via a Giorgio Almirante. Forse anche per questo ieri alla commemorazione c’erano una quantità di gente che non si era mai vista negli ultimi anni. Sicuramente per questo è invece partita la contestazione di diversi partecipanti che, appena il sindaco di Grosseto ha incominciato a parlare, hanno prima fischiato, poi cantato "Bella Ciao" e contemporaneamente si sono girati dando le spalle al primo cittadino . La commemorazione era iniziata con il tradizionale protocollo, ovvero la messa nella chiesina, fatta costruire, nel 1975, dalla famiglia Matteini, dove, oltre alla lapide dei loro due figli ci sono anche quelle degli altri nove giovani che furono fucilati. Come tradizione le letture sono stati letti dai sindaci di Grosseto e Magliano e dal prefetto. All’uscita della messa la quinta classe della scuola elementare di Istia D’Ombrone ha...