"Sindaco di Grosseto in confusione: la minoranza accusa ritardi nell'intitolazione vie"

"Apprendiamo dalla stampa che il sindaco di Grosseto imputerebbe all’opposizione i ritardi nell’attribuzione delle nuove denominazioni alle vie del complesso residenziale Borgonovo, tra cui la ‘triade’ di via Almirante-via Berlinguer-via della pacificazione nazionale, da cui stanno derivando importanti disagi tanto per coloro che vi hanno acquistato casa e devono prendervi la residenza, quanto per il costruttore. Evidentemente Vivarelli Collonna trascorre ormai così tanto tempo sui social da essere finito a confondere il mondo virtuale con quello reale". Inizia così la minoranza in Consiglio dopo l’ennesimo attacco del sindaco. "Da quando la commissione toponomastica presieduta dall’assessore Rossi ha approvato l’intitolazione delle vie in questione, era il 30 gennaio 2023, sul tema neanche un solo atto consiliare dell’opposizione è stato fin qui oggetto di discussione in Consiglio. L’iter amministrativo avviato dalla giunta con la delibera del 13 marzo 2023, con cui erano state recepite le indicazioni della commissione toponomastica e data disposizione per l’inoltro degli atti alla prefettura per l’autorizzazione di competenza, non ha dunque avuto ostacoli se non nei ritardi del sindaco e del suo assessore alla toponomastica Fabrizio Rossi". Poi chiudono: "Serio, resta il problema di un sindaco che trova normale prendere sistematicamente in giro i suoi concittadini raccontando loro una serie infinita di sciocchezze, e che non è in grado di assumersi la responsabilità del proprio agire, come competerebbe ad ogni persona adulta, prima ancora che ad un’istituzione".