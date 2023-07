Sindaco di Castiglione della Pescaia: informazione e sensibilizzazione su raccolta rifiuti

Proseguono a Castiglione le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana metteranno a disposizione di cittadini, turisti e attività gli eco-informatori per altre tre settimane. Fino al prossimo 12 agosto, il personale appositamente formato da Sei Toscana presidierà le nuove postazioni di raccolta in paese e a Punta Ala, illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ai cittadini e alle attività. "In accordo con Sei Toscana abbiamo deciso di proseguire questa attività di sensibilizzazione per cercare di contattare il maggior numero di persone possibile e per rispondere a tutte le loro domande – dice la sindaca Elena Nappi –. In questa fase iniziale della riorganizzazione è fondamentale coinvolgere la comunità perché è un passaggio fondamentale e imprescindibile per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Sono sicura che tutti sapranno rispondere al meglio, contribuendo così a rendere il nostro comune sempre più attento all’ambiente, decoroso e sostenibile". Gli eco-informatori saranno a disposizione di cittadini e attività ogni giorno, dal lunedì al sabato, fino al prossimo 12 agosto. Per vedere il calendario delle presenze è possibile visitare la pagina del Comune di Castiglione: È a disposizione dei cittadini anche un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori.