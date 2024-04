Sindacato polemico: "Dissenso sul personale"

In un momento di festa, il Sindacato italiano appartenti Polizia (Siap) ha preso le distanze per richiamare invece l’attenzione su aspetti che – dicono i rappresentanti della Segreteria provinciale – stanno creando problemi senza vedere un’ipotesi di soluzione.

"Il Siap – spiegano i vertici provinciali – è in totale dissenso rispetto alle politiche gestionali del questore di Grosseto e più in generale rispetto alla previsione di assegnazione del personale da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che da tempo ha trascurato di inviare risorse umane in questa provincia, già afflitta da una grave carenza organica". Per questo, quindi, ieri il sindacato non ha preso parte alle cerimonie, perché ritiene "improrogabile sollecitare immediati interventi nei confronti del Dipartimento della Pubblica sicurezza rispetto alla gravissima situazione che nel tempo si è sempre più acuita e che ha creato le condizioni per un generale ridimensionamento del personale delle Forze dell’ordine a causa dei pensionamenti e del mancato turn-over che ha ridotto al minimo un servizio essenziale quale il controllo del territorio in ogni suo aspetto, sia quello del Pronto intervento che dell’attività di Polizia giudiziaria".

"Come sindacato – dicono ancora i vertici provinciali – chiediamo una massiccia implementazione del personale a disposizione di Questura e Specialità, (Stradale, Polfer e Postale), più presìdi sul territorio ed abbassamento dell’età media. La politica conservativa che riguarda la gestione del personale a disposizione in questa provincia non può e non deve essere condivisa, chiediamo immediati interventi e garanzie, che consentano ai colleghi che da molti anni svolgono gravosi servizi di controllo del territorio con turnazione H24, di poter prevedere un impiego alternativo, anche in ragione delle legittime aspettative di progressione della carriera in settori diversi".