Addio a Simone Turini, Follonica in lutto

Follonica (Grosseto), 16 agosto 2023 – È morto all’età di 62 anni Simone Turini, stimatissimo imprenditore e politico a Follonica. Malato da tempo, il fondatore dell’azienda Elettromar si è spento nella sua casa del golfo nel giorno di Ferragosto.

Cordoglio e lutto nella città di Follonica. “Oggi (15 agosto, ndr) si è spento Simone Turini, uomo dalle spiccate capacità e padre politico di tutto il centrodestra follonichese. Follonica in questo ferragosto perde una figura che tanto ha dato per la comunità e tanto si è speso per il miglioramento della città. Ci stringiamo – scrive in una nota Fratelli d’Italia Follonica – intorno alla famiglia per la scomparsa di Simone. Addio Simone! il tuo credo ci ha creato e ci farà da faro anche nel mezzo alle tempeste peggiori.

Laureato in giurisprudenza all’Università di Siena, negli anni Ottanta Turini fu tra i fondatori dell’Elettromar, diventata oggi un’azienda di fama internazionale nel campo dell’automazione industriale. Attivo anche nella vita politica follonichese, ricoprì a lungo il ruolo di consigliere comunale del PdL fino a candidarsi sindaco nel 2009 e perdendo solamente al ballottaggio contro Eleonora Baldi.