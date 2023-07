Simone Parrucci, avanti i giovani "Sfido il lupo e non vincerà"

Fa il pastore, come suo padre Frediano, e prima ancora come suo nonno Artemio che più di cinquant’anni fa aveva scoperto e si era innamorato della maremma proprio dopo una transumanza "fatale", il nuovo delegato dei Giovani di Coldiretti Grosseto. Con i suoi 28 anni Simone Parrucci è tra i più giovani allevatori di ovini non solo della maremma ma della Toscana. Sfida il lupo a testa alta e con il petto in fuori guardandolo dritto negli occhi per marcare il suo territorio ed ha progetti ambiziosi per il suo allevamento e per le sue terre. La sua missione è convincere i suoi coetanei ad impegnarsi e prendere in mano le redini delle aziende di famiglia altrimenti destinate a chiudere o essere cedute. "Voglio incontrare i miei coetanei, parlargli e coinvolgergli nelle nostre iniziative. Manca il ricambio generazionale nelle nostre campagne: è un fattore che ci preoccupa molto. Quando i nostri padri e nonni non riusciranno più a mandare avanti le aziende dove siamo cresciuti chi lo farà? – spiega il nuovo delegato Parrucci – Molti sono spaventati dall’impegno che li aspetta preferendo un posto fisso, al riparo, piuttosto che trebbiare o accudire le greggi. Siamo istruiti, molti sono laureati, usiamo i social e siamo connessi con il mondo: sono elementi di modernità di cui la nostra agricoltura ha bisogno per evolversi". In provincia di Grosseto i giovani imprenditori sono 513 e rappresentano appena il 5,6% del totale delle imprese agricole. L’ingresso di Simone nella compagine aziendale è coinciso con il progressivo ingrandimento del gregge: da 200 capi l’azienda oggi ne possiede 600. "I lupi ormai attaccano anche di giorno. – spiega ancora Parrucci – Sono una seria minaccia per la pastorizia. Ma io non intendo lasciarli vincere".