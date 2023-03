Simiani: "Serve l’elettrodotto"

"L’Isola del Giglio ha bisogno di un elettrodotto: l’attuale centrale elettrica a gasolio è da tempo incompatibile con la valenza naturalistica del territorio e con le necessità della popolazione".

E’ quanro dice Marco Simiani (nella foto), capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

"L’impianto, oltre a creare evidenti problemi di inquinamento ed approvvigionamento di autobotti dal continente – continua il parlamentare Dem –, presenta criticità anche per quanto riguarda i costi energetici per famiglie ed imprese. Nel 2021 Terna aveva inserito nel suo piano di investimenti triennale la realizzazione di un cavo sottomarino dalla costa all’Isola del Giglio. Sembra ora che il progetto sia bloccato per problemi di costi. Per fare chiarezza ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente e delle Infrastrutture".