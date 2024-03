Simi accusa: "Strade rifatte ma a metà"

Le strade dell’Amiata rifatte a metà. Perché il buon lavoro eseguito sulla strada provinciale che collega Seggiano a Castel del Piano non è stato replicato sul tratto che va da Pescina alla località Altore? A chiederselo è Mario Simi, consigliere di minoranza di Seggiano e capogruppo di "Seggiano per l’Amiata". "Nel tratto Pescina – Località Altore – spiega Simi - il fondo stradale versa ormai da oltre un decennio in un pessimo stato di manutenzione per la presenza di innumerevoli buche ed avvallamenti, unitamente alla scarsità di una adeguata segnaletica che rendono la circolazione pericolosa in caso di nebbia; identiche criiticità nel tratto da Seggiano in direzione di Pescina dove i veicoli sono costretti a fare lo slalom per evitare gli innumerevoli dossi con grave rischio per l’ incolumità delle persone e per i danni ai mezzi". Poi Simi procede e dice: "Vorrei ricordare alla provincia – prosegue - che il tratto interessato costituisce uno snodo importante che collega la montagna con il versante della Val d’ Orcia, frequentemente precorso di giorno e di notte da persone che si recano al lavoro e da turisti. Per quanto riguarda le località periferiche, il Comune sembra ormai completamente disinteressato ai disagi dei cittadini". Altre criticità si presentano in lcalità Amapozzali, qui da oltre due mesi e nonostante le numerose segnalazioni inoltrate agli uffici competenti da parte dei residenti non si provvede alla sostituzione di una semplice lampadina dell’ illuminazione pubblica, lasciando le abitazioni completamente al buio. Infine conclude segnalando un altro disagio. "Nella intera frazione di Pescina – conclude Simi - a seguito del cambio di denominazione delle vie si registra ormai una gran confusione con grave disagio".