SiloeFilmFestival Tornano i corti con due novità

Dopo un anno di pausa, torna il SiloeFilmFestival, l’iniziativa culturale nata nel 2012 su impulso della comunità monastica di Siloe, attraverso il centro culturale san Benedetto, per approfondire tematiche centrali per l’umano attraverso il linguaggio dei corti.

Questa nuova edizione, si presenta con alcune importanti novità. La prima è l’arrivo di un nuovo direttore artistico, don Dino Mazzoli. Sacerdote della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, don Dino, è attualmente parroco delle parrocchie di San Pietro e San Giuseppe le Prata a Veroli. Accanto al servizio in parrocchia, coltiva anche la via dell’evangelizzazione attraverso l’arte rivolta ai più piccoli. Ha, così, creato il personaggio di "Din Don Art", attraverso il quale porta avanti un progetto creativo per annunciare il Vangelo mediante la creazione artistica e la manualità. Gira le parrocchie, è popolare sui social e insieme a Tommasino è protagonista del programma "Caro Gesù" in onda su TV2000. Ospite in un paio di edizioni della Settimana della Bellezza, dove ha portato il suo talento nelle scuole della città di Grosseto, è stato incaricato dalla comunità monastica di Siloe di assumere il ruolo di direttore artistico del festival.

La seconda novità è il periodo in cui si terrà la nona edizione del festival: a giugno, nei giorni di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25. E tornerà al monastero di Siloe, dopo che nel 2021, a causa del covid, si tenne quasi esclusivamente a Grosseto.

"Questo festival – dice don Dino Mazzoli – vuole creare un tessuto umano, fatto di relazioni, di confronto, di novità, di bellezza. Il silenzio, la vita della comunità monastica, la bellezza del luogo, diventano lo scenario ideale per presentare la bellezza di voci, immagini, musiche che saranno protagonisti del festival. Il cinema ci racconta da sempre piccoli grandi conflitti, offrendoci chiavi di lettura diverse, interpretazioni che hanno la forza di smuovere i pensieri. Questo vuole essere il nostro obiettivo, far sì che le idee entrino in turbinio di movimenti che generano altre idee e che hanno come fondamento la pace, dai più grandi sistemi, al ritrovarsi con se stessi. Sicuramente testimoni di tutto ciò saranno i protagonisti del cinema, della musica, dello spettacolo e della letteratura. Non ultimi i veri grandi protagonisti saranno i corti".