SiloeFilmFestival, Pace, Riflessi di Luce nel Monastero di Cinigiano

Nel monastero di Siloe, a Poggi del Sasso, oggi e domani torna il festival dedicato ai film. Oltre 40 le pellicole in concorso che arricchiranno la nuova edizione del SiloeFilmFestival. Tema di questa edizione è "Pace, riflessi di luce. Il cammino del cinema in un processo di pace".

Il festival vede la collaborazione degli uffici per la pastorale culturale e per la pastorale giovanile della diocesi di Grosseto. "Due giorni – dice don Dino Mazzoli (nella foto), nuovo direttore artistico del Festival, prete della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino – in cui il cinema sarà protagonista attraverso chi lo ha fatto, chi la luce la vive come espressione artistica, ma anche attraverso le arti pittoriche e la musica". I lavori in concorso sono divisi in tre categorie: "Courts of peace" con cortometraggi italiani o esteri realizzati da over 30, professionisti, con lavori editi o inediti; "Full of peace" riservato a cortometraggi di giovani under 30 con lavori inediti; "School of peace", sezione dedicata agli studenti delle scuole secondarie, con produzioni inedite attraverso strumenti amatoriali. Ogni sezione verrà valutata da due giurie: esperti e giovani.

Accanto alla proiezione dei corti in concorso anche altre iniziative collaterali. Oggi, dalle 20.30, aperitivo accompagnato dalla musica di Alessandro Bigozzi, giovane autore e cantante grossetano. Domani, alle 10, in programma la messa presieduta dal vescovo emerito Rodolfo Cetoloni, a cui seguirà l’incontro "Spazi di luce". Le architetture di Edoardo Milesi raccontate dallo stesso professionista. Infine alle 14.30 la giornalista DI Tv2000 Monica Mondo intervisterà Salvatore "Totò" Cascio, protagonista, allora bambino, di "Nuovo cinema paradiso". Seguirà la premiazione dei corti delle tre sezioni in concorso.