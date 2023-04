"Siete presente. Con i giovani per ripartire" Finanziamenti a 5 progetti maremmani

Quarantamila euro di finanziamenti per i 5 progetti dell’area di Grosseto vincitori del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo.

"Siamo lieti di esprimere la nostra soddisfazione per l’esito del bando realizzato da Cesvot – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Sara Minozzi, assessore al Sociale –. In un’epoca in cui la vita è sempre più caratterizzata da una frenesia che spinge i giovani a trascurare temi fondamentali come l’associazionismo, il contributo di 40mila euro offerto rappresenta un’opportunità per valorizzare il ruolo dei giovani nell’ambito associativo. Crediamo che quest’iniziativa possa davvero dare forza e slancio a una generazione nuova, e siamo fiduciosi che la partecipazione dei giovani ai progetti del terzo settore possa contribuire non solo a sviluppare competenze e conoscenze utili per il loro futuro, ma anche a creare una comunità più forte e solidale".

Soddisfatto anche il presidente di Cesvot, Luigi Paccosi. "La grande partecipazione al bando conferma la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore. Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare il bando anche quest’anno perché crediamo sia necessario rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del loro futuro".

Steven Santamaria