Sicurezza urbana. Convegno agli Industri

Il teatro degli Industri ha ospitato il convegno dal tema:"La sicurezza urbana tra norme di legge e operatività di Polizia", organizzato dal gruppo Maggioli e coordinato dal settore Polizia municipale e sicurezza. Un interessante momento di riflessione cui hanno preso parte le massime autorità cittadine. Occasione per fare il punto su quanto e come sia cambiato negli anni il lavoro della Polizia municipale, realtà che si trova a muoversi in un contesto sempre più difficile e con crescenti responsabilità. I dati testimoniano un notevole aumento degli interventi: 22mila 140 nel 2021, 23mila nel 2022, quasi 20mila nei primi 9 mesi di questo 2023. "Sono felice che Grosseto grazie ad appuntamenti come questo si confermi sempre più punto di riferimento dell’eccellenza, della crescita e della formazione delle polizie locali – ha detto l’assessore Megale – Sottoscrivo le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi contenute nel suo videomessaggio: le municipali vanno verso una valorizzazione ulteriore".