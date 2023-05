Sicurezza sui binari "Tagliate le piante"

Sicurezza delle ferrovie: obbligo di tagliare alberi e rami nei terreni vicini ai binari in tutta la zona. La Prefettura di Grosseto ha inviato ieri una nota al Comune di Scarlino per avvertire i cittadini proprietari delle area adiacenti ai binari. Alberi, arbusti e siepi, se nelle vicinanze di infrastrutture ferroviarie, devono obbligatoriamente mantenere le distanze di sicurezza. L’Amministrazione comunale, come richiesto dalla Prefettura di Grosseto, ricorda ai cittadini proprietari di abitazioni o terreni vicino alle linee ferroviarie che, come sottolineato da una nota della Prefettura di Grosseto, hanno l’obbligo di tagliare alberi e rami che potrebbero, in caso di caduta, "interferire con l’infrastruttura ferroviaria – scrive Ferrovie dello Stato – creando un possibile pericolo per la pubblica incolumità e un’interruzione di pubblico servizio. L’invito è quindi a tenere sotto controllo la vegetazione adiacente ai binari".