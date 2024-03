"Sicurezza stradale. Sarà la nostra priorità"

"La priorità indiscussa di Scarlino deve essere quella della sicurezza stradale". Lo dice Luca Niccolini, candidato sindaco di "Scarlino nel Cuore". "Ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza di tutti coloro che percorrono le strade locali – ha detto – In collaborazione con la Provincia di Grosseto, abbiamo intenzione di definire misure concrete per migliorare la sicurezza lungo la strada provinciale che collega il Puntone e Follonica. Tra queste, l’installazione di rallentatori, la realizzazione di attraversamenti sicuri per pedoni e ciclisti, e l’incremento dell’illuminazione lungo il percorso serale". Poi chiude: "La realizzazione di una rotatoria all’Imposto rappresenterebbe un passo significativo verso una viabilità più fluida e sicura. Questa infrastruttura non solo agevolerebbe il transito, ma contribuirebbe anche a modernizzare l’ambiente stradale. Ci impegniamo infine anche a preservare il fascino autentico delle tradizioni locali attraverso il recupero delle vecchie strade bianche".