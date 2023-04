Sicurezza in primo piano Sinergia, videosorveglianza e collaborazione dei cittadini

Massima sinergia operativa tra le forze dell’ordine e le Polizie locali; potenziamento dei sistemi di videosorveglianza; collaborazione dei cittadini attraverso gli strumenti della sicurezza partecipata: questi gli "ingredienti" per mantenere alta la qualità della vita in Maremma. Questo è quanto concordato nella riunione del comitato provinciale per l’"Ordine e la Sicurezza Pubblica", che si è svolto in Prefettura. Alla riunione, coordinata dal prefetto Paola Berardino, erano presenti le forze dell’ordine, del Comune e i rappresentanti delle associazioni. Nel corso dell’incontro è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio comunale, che ha evidenziato la presenza di soddisfacenti standard di sicurezza, reale e percepita. Il Prefetto - nell’esprimere apprezzamento per i positivi riscontri - ha comunque sottolineato "la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e la vigilanza del territorio, attraverso servizi mirati e ad alta visibilità, in chiave preventiva e di controllo, specie sul versante del contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e dei reati predatori" ha detto Paola Berradino". Particolare attenzione verrà prestata anche sul versante dei controlli amministrativi e di "carattere economico-finanziario nonché sull’attività info-investigativa, allo scopo di intercettare tempestivamente ogni possibile forma di infiltrazione di sodalizi criminali nell’economia legale del territorio". Sono state poi condivise misure e provvedimenti per consentire di trascorrere in serenità le vacanze pasquali. All’esame la riproposizione di provvedimenti di limitazione della vendita di bibite in contenitori in vetro, nonché un costante monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.