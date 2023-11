"Sicurezza. Il Comune ha fallito"

I consiglieri comunali del Partito Democratico accendono i riflettori sul tema della sicurezza in città e sulle politiche adottate dal Comune che a loro avviso sono inadeguate. "Nonostante le numerose iniziative – dicono i consiglieri del Pd – annunciate dalla giunta guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a Grosseto i problemi di sicurezza nella città aumentano". Situazione che per i consiglieri di minoranza pone un interrogativo: "Le azioni intraprese sono efficaci o si tratta di mosse politiche che mirano a dare un’illusione di controllo e sicurezza? – Si chiedono i consiglieri – I recenti episodi dimostrano che nonostante le promesse di sicurezza, la realtà sul campo è diversa". Una situazione, in città e in periferia che preoccupa la minoranza. "La giunta comunale – proseguono i consiglieri Pd – in questi anni ha fatto leva su iniziative come la vigilanza coordinata, l’espulsione degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali, l’istituzione di un nucleo operativo di sicurezza, l’uso delle telecamere e l’adozione di misure contro i parcheggiatori abusivi. Tuttavia, c’è da chiedersi quanto queste azioni siano state concrete e quanto in gran parte siano state solo dichiarazioni di intenti che non trovano riscontro nella realtà quotidiana dei cittadini". La sicurezza per i consiglieri del Partito Democratico richiede un intervento multidimensionale e coordinato tra diverse istituzioni e livelli di governo. "Il Comune non può fare propaganda elettorale promettendo ciò che non può mantenere, tanto meno promuovendo assessorati che si dimostrano solo di bandiera. I cittadini – concludono – meritano di sapere in che modo le risorse vengono impiegate e quali strategie vengono realmente adottate per garantire la loro sicurezza".