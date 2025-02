Sicurezza idraulica, sindaco e Vanni a confronto

La sicurezza idraulica del territorio grossetano e il rapporto tra il Comune di Grosseto e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sono state al centro di un incontro tra il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente di Cb6, Federico Vanni. Vanni ha fatto visita a Vivarelli Colonna a palazzo comunale e ne è nato un confronto proficuo anche sui temi dell’agricoltura e dell’irrigazione in Maremma.

Allo studio iniziative nelle quali Comune e Consorzio possano collaborare per la promozione del territorio coinvolgendo gli istituti scolastici, a partire dal River Cleaner, la macchina acchiappa rifiuti sul canale San Rocco che presto sarà operativa. "Il presidente Vanni ha dimostrato una grande competenza e una visione chiara per il futuro del nostro territorio - ha detto -. Grazie alla sinergia tra Comune e Consorzio, possiamo mettere in campo progetti concreti che porteranno benefici tangibili alla comunità grossetana".

"Ringrazio il sindaco per la sua vicinanza al Consorzio – afferma il presidente Vanni – e ai temi della sicurezza idraulica, dell’ambiente e dell’irrigazione. Cb6 è un ente al servizio di tutti i 56 comuni del comprensorio, ma è ovvio che Grosseto, con la sua storia, costituisca la città che più di tutte rappresenta l’immagine e il percorso della bonifica".