Sicurezza idraulica da migliorare. Il Consorzio lavora sullo scolmatore

Lavori allo scolmatore lungo il canale delle Basse, nel territorio capalbiese, per aumentare la sicurezza anche in base agli eventi alluvionali. Prosegue la stretta collaborazione tra il Comune di Capalbio e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per rendere più sicuro il territorio. Questa volta, su indicazione dell’amministrazione comunale, l’intervento di Cb6 porterà al miglioramento di un’opera idraulica importante, lo scolmatore lungo il canale delle Basse.

Progettata dall’allora Consorzio Osa Albegna e poi conclusa dopo la nascita del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, quest’opera è pensata per migliorare la sicurezza idraulica di un gruppo di abitazioni che si trovano in quest’area.

"Negli anni – afferma il sindaco Gianfranco Chelini – questo scolmatore ha denotato alcune carenze strutturali, emerse nei sempre più frequenti eventi alluvionali. Ne è nata una proficua interlocuzione con il Consorzio, dalla quale è emersa la necessità di adeguare la valutazione idraulica fatta in origine, alla luce degli eventi estremi che sempre più frequente si abbattono anche nella piana capalbiese".

Ricevuto l’input da parte del Comune, Cb6 si sta muovendo per rendere più efficiente l’opera. L’ufficio progettazione dell’ente si occuperà della valutazione numerica e idraulica dell’intervento, che poi passerà al Genio Civile per la necessaria autorizzazione e sarà infine realizzato dall’area progettazione.

"Occorre rimodulare la quota dello sfioro che collega il canale delle Basse con lo scolmatore – spiega Massimo Tassi, responsabile area manutenzione di Cb6 – ovvero modificarne l’altezza per fare in modo che entri in funzione con una minore quantità di acqua". L’opera non sarà a beneficio del solo territorio capalbiese, ma anche delle aree limitrofe. "Il Consorzio deve essere un ente al servizio del territorio e di tutti i Comuni che fanno parte del nostro comprensorio – conclude il presidente Federico Vanni –. Il nostro compito è quello di recepire le indicazioni ricevute e operare per interventi sempre più efficaci ed efficienti".

L’obiettivo, stando allo stato di realizzazione del progetto, è quello di concludere i lavori entro la fine dell’estate.