Sicurezza idraulica. Accordo fra ’Cb6’ e Parco della Maremma

Sicurezza idraulica e tutela ecologica non sono più due esigenze in contrasto, ma obiettivi da raggiungere insieme. È con questo spirito che il Parco della Maremma e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud hanno deciso di unire le forze, dando vita a un tavolo tecnico per affrontare in modo integrato la gestione dei corsi d’acqua. Il primo incontro, tenutosi nella sede del Parco ad Alberese, ha visto confrontarsi i due presidenti, Simone Rusci (Parco della Maremma) e Federico Vanni (CB6), che hanno siglato l’avvio di una collaborazione destinata a mettere insieme competenze e obiettivi comuni.

La decisione arriva dopo un acceso dibattito legato al taglio della vegetazione ripariale lungo un tratto del fiume Ombrone. L’ente Parco aveva espresso la necessità di maggiore cautela e garanzie, sottolineando l’importanza di preservare la biodiversità e gli equilibri ecologici degli ecosistemi fluviali. Da qui, l’idea di costituire un gruppo di lavoro che coinvolga non solo Parco e Consorzio, ma anche il Comitato scientifico del Parco, gli uffici regionali competenti, Università ed enti tecnici. Obiettivo: sperimentare nuove strategie di gestione fluviale che tengano conto del cambiamento climatico, dell’evoluzione degli habitat naturali e delle necessità di protezione idraulica del territorio.

"Abbiamo deciso di costituire un tavolo tecnico congiunto – dice Rusci – per individuare modalità operative più sostenibili, che considerino il contesto ecologico profondamente cambiato. Studieremo interventi di taglio, reimpianto e gestione della vegetazione, valutando scientificamente impatti ed effetti a lungo termine". Sulla stessa linea Vanni. "Questo accordo rappresenta un passaggio importante nella strategia di equilibrio tra difesa idraulica e rispetto ambientale. Coinvolgeremo anche le Università toscane per avere un supporto scientifico nella valutazione delle scelte. La sfida è grande, e riguarda tutti gli attori del territorio".

Il tavolo tecnico non si limiterà ai grandi corsi d’acqua come l’Ombrone, ma si occuperà anche della gestione del reticolo secondario, come fossi e canali, spesso fondamentali per la sopravvivenza di specie protette di uccelli e rettili. Tra i progetti in discussione ci sono anche ipotesi di ricostruzione di habitat e interventi compensativi in aree ecologicamente fragili. Un percorso, dunque, che punta a una gestione dei fiumi moderna, condivisa e scientificamente fondata, in cui la Maremma può diventare un modello di coesistenza tra uomo e natura.