Sicurezza e violenza a Grosseto: cambiamo, repressione da sola non basta

"Si parla da mesi, da anni ormai, della sicurezza nella nostra città, principalmente in termini di telecamere, sorveglianza e con un’idea di sola repressione. Appare ormai chiarissimo a tutti che la violenza sulle donne è stata sdoganata come occorrenza sociale ‘normale", se non derubricata tal’olta a caso di cronaca secondaria". Inizia così Maria Claudia Rampiconi, esponente del Pd locale. "La violenza (specialmente) sulle donne è un’emergenza sociale e culturale, e come tale va inquadrata e affrontata – aggiunge –. Non si contano più i casi di femminicidio e stupri nelle nostre città, gli ultimi particolarmente efferati e con dettagli raccapriccianti sulla cronaca: non possiamo restare a guardare, non solo e non tanto come organizzazioni partitiche, ma come comunità intera. Non esiste una soluzione univoca per risolvere questo dramma, né invocare pene esemplari in piazza risolverà alcunché. Esiste però la collaborazione di tutti gli enti, di tutti gli attori del sistema e del sistema intero. Anche nella nostra città, che vive a fasi alterne emergenze legate alla sicurezza e alla vivibilità. L’educazione deve partire dal contesto familiare, proseguire e rafforzarsi nella scuola e nei contesti sportivi, laici, religiosi di qualunque vocazione. E nei casi di fragilità sociale, con la famiglia assente per vari motivi e la scuola che fa quel che può, deve intervenire con educatori e formatori di altri enti e strutture. Veramente vogliamo aspettare la tragedia anche a Grosseto? Davvero non ci interessa il futuro delle nostre figlie, compagne, mogli, madri?".

Secondo Rampiconi la "telesorveglianza da sola non è la risposta. La pura repressione con spiegamento imponente di forze di polizia neanche. Questi episodi sono frutto di una mentalità profondamente maschilista e violenta, l’idea di una mascolinità tossica e violenta che considera le donne pezzi di carne e oggetti a disposizione. Creiamo una rete sociale e culturale, parliamoci, troviamo il modo come genitori, madri e padri, come professionisti, come istituzioni, di superare barriere ideologiche".