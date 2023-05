Sicurezza e politica "Le critiche dopo la rissa? E’ campagna elettorale"

Non si placa la polemica intorno alla rissa scoppiata una settimana fa in paese. Sul brutto episodio di piazza Madonna i partiti hanno detto la loro e ieri è sbottata anche la maggioranza comunale. La scintilla che ha fatto incendiare i consiglieri di "Sicurezza e Sviluppo", cioè la lista che sostiene il sindaco Michele Bartalini è stato un post apparso sui social.

"L’ultima esternazione apparsa su facebook da parte di una cittadina relativa alla rissa fra stranieri non è passata inosservata –. Non poteva esserlo vista la dimensione politica del soggetto (ex assessora) e vista l’acredine con cui si è scagliata contro la nostra Amministrazione accusandola di non saper gestire il problema immigratorio. Rimaniamo stupiti dalle affermazioni fatte proprio da chi ha frequentato i banchi del consiglio comunale ed ha sempre appoggiato l’inclusione a tutti i costi e il vogliamoci tutti bene. La nostra lista civica Sicurezza e Sviluppo, invece, si è sempre data da fare e continua a farlo, per cercare di evitare casi di violenza, a prescindere che siano commessi da persone straniere o meno: l’ha fatto in ogni momento e sede istituzionale".

Tra un anno esatto a Castel del Piano si voterà per il rinnovo del consiglio comunale e l’attuale gruppo di maggioranza avverte. "È già iniziata la campagna elettorale e abbiamo già capito chi sarà la prossima candidata della sinistra – concludono alludendo all’ex assessora –. A conforto di ciò gli apprezzamenti sotto forma di like che ha ricevuto da parte di esponenti del Pd locale sta a dimostrare che il Partito Democratico stesso si sta muovendo in quella direzione".

L’ex assessora nel 2014 decise di prendere un periodo di pausa dalla politica, ma secondo l’attuale lista di maggioranza a distanza di dieci anni potrebbe aver deciso che sia il momento di rientrare in gioco.

N.C.