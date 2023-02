Sicurezza, 8 nuove telecamere nelle frazioni

Il Comune continua ad investire sulla sicurezza dei propri cittadini. Dopo la campagna informativa che si è svolta nel capoluogo e nelle frazioni lo scorso anno, sulla prevenzione da truffe e furti a danno delle fasce più deboli della popolazione, ovvero gli anziani, l’amministrazione ha dato seguito ad un nuovo progetto per l’installazione di telecamere di videosorveglianza che si è concluso proprio in questi giorni. "In aggiunta a quelle già esistenti sul territorio comunale – spiega Ivan Terrosi, assessore comunale al decentramento, all’Ambiente e all’efficientamento energetico–- sono state installate con questo nuovo intervento 8 telecamere per la lettura delle targhe dei mezzi che circolano in entrata e in uscita su alcune vie strategiche per il controllo della sicurezza del territorio. Sono state collocate nelle frazioni e anche nelle principali borgate che ancora non erano coperte, come Ghirlanda, La Pesta e Capanne. Questo proprio a significare l’attenzione posta a quei luoghi che per propria natura risultano tra i più isolati e quindi più soggetti ad eventuali atti malavitosi. Le telecamere per la lettura delle targhe sono prima di tutto un deterrente oltre a rappresentare un alleato fondamentale della Municipale e delle forze dell’ordine per intercettare eventuali responsabili di fatti criminosi e per punirli. L’intero sistema di videosorveglianza che agisce sulla lettura delle targhe dei mezzi in transito è infatti controllato e gestito dal comando di Polizia municipale e le immagini possono essere messe a disposizione delle altre forze di Polizia che ne facciano richiesta in concomitanza di reati o di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica".

"Sempre per rimanere in tema di sicurezza – aggiunge – il Comune nella prima settimana di marzo ha programmato il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle quattro frazioni di Valpiana, Niccioleta, Prata e Tatti e successivamente si procederà anche all’implementazione della segnaletica verticale". "Sulla videosorveglianza è previsto un ulteriore progetto – conclude Ivan Terrosi – grazie al recente finanziamento a fondo perduto che il Comune ha ottenuto dalla Regione Toscana, che utilizzeremo per acquistare delle nuove telecamere ambientali".